Вестник Кавказа

Студентов разогнали слезоточивым газом и водометами в Анкаре

Студентов разогнали слезоточивым газом и водометами в Анкаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие правоохранители применили спецсредства для разгона студенческой акции протеста в Анкаре против уголовного преследования мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Стражи порядка в столице Турции прибегли к слезоточивому газу для предотвращения демонстрации сторонников арестованного уже бывшего мэра Стамбула, оппозиционера Экрема Имамоглу.

Как сообщает АР со ссылкой на турецкие СМИ, утром в четверг недовольные происходящим студенты решили пройти шествием, а также устроить акцию у Ближневосточного технологического университета. На митинге молодые люди планировали озвучить петицию, подписи под которой за Имамоглу они собирают.

Однако в точке сбора молодежь ждали правоохранители, произошла стычка. Студенты пытались организовать баррикады из баков для мусора, правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

Напомним, в общей сложности в ходе протестов, волна которых вспыхнула после ареста Имамоглу, были задержаны уже более чем 1,4 тыс человек.

Накануне Муниципальное собрание Стамбула выбрало и.о. мэра вместо отстраненного от власти Экрема Имамоглу. Им стал Нури Аслан, который так же, как и экс-градоначальник, относится к оппозиционной Республиканской народной партии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1025 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Руководство Анкары оказалось под следствием

Руководство Анкары оказалось под следствием

Проводить любые акции вслед за Стамбулом запретили в Анкаре и Измире

Проводить любые акции вслед за Стамбулом запретили в Анкаре и Измире

В Анкаре началась акция протеста оппозиции

В Анкаре началась акция протеста оппозиции

Точных сроков беседы Путина и Эрдогана пока нет – Анкара

Точных сроков беседы Путина и Эрдогана пока нет – Анкара

Отдых в Турции весной: куда поехать, погода и фестивали

Отдых в Турции весной: куда поехать, погода и фестивали

Куда поехать в Турции: самые интересные маршруты 2025 года

Куда поехать в Турции: самые интересные маршруты 2025 года

В Турции возросло число жертв контрафактного алкоголя

В Турции возросло число жертв контрафактного алкоголя

Анкара вновь готова принять переговоры по Украине – СМИ

Анкара вновь готова принять переговоры по Украине – СМИ

Смягчения антироссийских санкций ждут в Турции

Смягчения антироссийских санкций ждут в Турции

Лавров и Фидан сверяют часы российско-турецких отношений

Лавров и Фидан сверяют часы российско-турецких отношений

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы