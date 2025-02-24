Студентов разогнали слезоточивым газом и водометами в Анкаре

Турецкие правоохранители применили спецсредства для разгона студенческой акции протеста в Анкаре против уголовного преследования мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Стражи порядка в столице Турции прибегли к слезоточивому газу для предотвращения демонстрации сторонников арестованного уже бывшего мэра Стамбула, оппозиционера Экрема Имамоглу.

Как сообщает АР со ссылкой на турецкие СМИ, утром в четверг недовольные происходящим студенты решили пройти шествием, а также устроить акцию у Ближневосточного технологического университета. На митинге молодые люди планировали озвучить петицию, подписи под которой за Имамоглу они собирают.

Однако в точке сбора молодежь ждали правоохранители, произошла стычка. Студенты пытались организовать баррикады из баков для мусора, правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

Напомним, в общей сложности в ходе протестов, волна которых вспыхнула после ареста Имамоглу, были задержаны уже более чем 1,4 тыс человек.

Накануне Муниципальное собрание Стамбула выбрало и.о. мэра вместо отстраненного от власти Экрема Имамоглу. Им стал Нури Аслан, который так же, как и экс-градоначальник, относится к оппозиционной Республиканской народной партии.