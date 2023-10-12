Вестник Кавказа

РФ и США не допустят войны между Россией и НАТО – Ильхам Алиев

РФ и США не допустят войны между Россией и НАТО – Ильхам Алиев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перерастание холодной фазы противостояния России и НАТО стало бы мировым апокалипсисом, и Азербайджан готов внести свой вклад в дело разрядки напряженности, заявил президент страны Ильхам Алиев.

Политической мудрости в РФ и США хватит, чтобы кошмарный сценарий войны России с НАТО не реализовался, заявил в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я думаю, что хватит политической мудрости и в Вашингтоне, и в Москве, а также и в других столицах для того, чтобы такой кошмарный сценарий не реализовался"

- Ильхам Алиев

Глава Азербайджана сравнил горячую фазу такой войны с мировым апокалипсисом, отметив: победителей в этой войне не будет, и ни одна страна, даже расположенная далеко от региона НАТО или территории России, не будет чувствовать себя в безопасности, передает РИА Новости.

Да и последствия такого противостояния были бы катастрофическими для всего мира, для всех стран и в первую очередь - для тех стран, которые граничат с регионом, и Азербайджан готов внести свой вклад в дело разрядки напряженности между РФ и НАТО, отметил азербайджанский лидер.

"Мы готовы в случае, если будет такая потребность, внести свой вклад в дело разрядки напряженности"

- Ильхам Алиев

Баку на Западе и на Востоке воспринимается как самостоятельный игрок, также Азербайджан - единственная страна, которая является союзником России и одновременно союзником Турции, члена НАТО. И неслучайно встречи высокопоставленных военных России и НАТО проходят в Баку: не так много стран, которым доверяют и на Западе, и в России, и на Востоке, и которые не фигурируют в военно-политических структурах, - добавил президент.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1400 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия и Грузия при Саакашвили: запрет вина, разрыв и война 2008 года

Россия и Грузия при Саакашвили: запрет вина, разрыв и война 2008 года

Цели НАТО на Южном Кавказе раскрыли в Москве

Цели НАТО на Южном Кавказе раскрыли в Москве

На пост генсека НАТО утвержден Марк Рютте

На пост генсека НАТО утвержден Марк Рютте

Захарова назвала предстоящие учения НАТО провокацией у границы с Россией

Захарова назвала предстоящие учения НАТО провокацией у границы с Россией

Страны НАТО должны готовиться к напряженности с Россией

Страны НАТО должны готовиться к напряженности с Россией

НАТО: что это, состав, цели, кто, когда и для чего создал альянс?

НАТО: что это, состав, цели, кто, когда и для чего создал альянс?

НАТО хотят объединить в &quot;военный Шенген&quot;

НАТО хотят объединить в "военный Шенген"

ДОВСЕ: страны НАТО приостанавливают участие в договоре

ДОВСЕ: страны НАТО приостанавливают участие в договоре

ДОВСЕ: в чем суть и что означает денонсация Договора об обычных вооружениях в Европе?

ДОВСЕ: в чем суть и что означает денонсация Договора об обычных вооружениях в Европе?

Россия уличила НАТО во вторжении в Армению

Россия уличила НАТО во вторжении в Армению

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы