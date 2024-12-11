Вестник Кавказа

Регистрацию гидов отложили в Грузии

Слияние Арагви и Куры
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии приняли решение перенести на несколько месяцев введение такого правила, как обязательная регистрация гидов в специальном реестре. Изначально им нужно было выполнить это условие до 1 января.

Грузинские гиды могут выдохнуть с облегчением – депутаты парламента страны приняли закон, который переносит обязательную регистрацию представителей этой профессии на пять месяцев.

Вплоть до сегодняшнего дня на всех гидах лежала обязанность пройти регистрацию в Реестре экономической деятельности. Те, кто решился бы проигнорировать это требование, должны были бы заплатить крупный – полтысячи лари (почти $180) – штраф уже с 1 января. Теперь нововведение вступит в силу лишь с 1 июня.

Сроки пришлось сдвинуть для того, чтобы успеть поставить в известность тех, кого коснется новое правило. Кроме того, правительство Грузии пока не успело создать протокол, по которому будет выписываться штраф.

Стоит отметить, что граждане других государств, которые захотели бы стать гидами в Грузии, обязаны были бы следовать еще более сложным правилам.

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