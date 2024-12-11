Тегеран раскритиковал европейские санкции против иранских кораблей

Новые санкции, которые ЕС и Великобритания ввели в отношении принадлежащих Ирану кораблей, не имеют под собой никаких оснований, заявили в Иране. Ранее Тегеран обещал дать ответ на эти рестрикции.

Наложенный Брюсселем и Лондоном на иранские корабли запрет заходить в соответствующие порты абсолютно не мотивирован, такое заявление сделал глава организации управления портами ИРИ Али-Акбар Марзбан.

Речь идет о расширении месяц назад Евросоюзом и Британией черного списка по Ирану: в него были включены авиакомпания Iran Air и отвечающая за движение судов Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).

"Евросоюз заявил, что IRISL поставлял в Россию вооружение, – это утверждение является нелепым поводом для наложения новых санкций и показывает, что они бессильны против Ирана"

– Марзбан

Напомним, 18 ноября Евросоюз и Британия ввели новые санкции против Ирана. Основанием для них стало якобы военное сотрудничество с РФ. В соответствии с новыми ограничениями вводится запрет на поставки любыми способами в Иран из ЕС компонентов, которые могут применяться при создании ракет и БПЛА. Кроме того, наложен запрет на взаимодействие с портовыми объектами, якобы использовавшимися при транспортировке ракет и дронов, сделанных в Иране.