Вестник Кавказа

Москва готова к нормализации отношений с Тбилиси

Москва готова к нормализации отношений с Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отношения России и Грузии могут продвинуться, если на это пойдет грузинская сторона. В МИД РФ напомнили, что разрыв дипотношений произошел по инициативе правительства Саакашвили.

Москва готова к нормализации отношений с Тбилиси с учетом взаимных интересов, рассказал замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

"Мы остаемся готовыми идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси..."

– Галузин

Замглавы МИД РФ напомнил, что разрыв дипломатических отношений двух стран произошел по инициативе правительства Михаила Саакашвили.

В вопросе отношений России и Грузии Москва настроена на их прагматичное и взаимовыгодное развитие с учетом интересов обеих сторон, добавил он в беседе с РИА Новости в кулуарах встречи "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие".

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