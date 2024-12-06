Отношения России и Грузии могут продвинуться, если на это пойдет грузинская сторона. В МИД РФ напомнили, что разрыв дипотношений произошел по инициативе правительства Саакашвили.

Москва готова к нормализации отношений с Тбилиси с учетом взаимных интересов, рассказал замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

"Мы остаемся готовыми идти в нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готов официальный Тбилиси..."

– Галузин

Замглавы МИД РФ напомнил, что разрыв дипломатических отношений двух стран произошел по инициативе правительства Михаила Саакашвили.

В вопросе отношений России и Грузии Москва настроена на их прагматичное и взаимовыгодное развитие с учетом интересов обеих сторон, добавил он в беседе с РИА Новости в кулуарах встречи "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие".