Протесты в Грузии 2024 – отношение России: Москва и Тбилиси сегодня

Политический кризис разразился в Грузии из-за приостановки вступления в ЕС и массовых протестов в конце 2024 года. Какова позиция России по Грузии? Хочет ли Грузия восстановить отношения с Россией?

Масштабные протесты в Грузии, длящиеся уже больше недели, начались после того, как новое правительство во главе с Ираклием Кобахидзе заявило о снятии темы евроинтеграции с повестки дня вплоть до конца 2028-го, то есть фактически до 2029 года, и об отказе на этот срок от всех грантов Евросоюза.

Со стороны США и стран ЕС ожидаемо последовала негативная реакция: Америка приостановила стратегическое партнерство с Грузией, а часть стран ЕС уже ввели санкции против грузинского руководства.

А как отнеслись к многотысячным митингами и их силовым разгонам в России?

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Россия не вмешивается в процессы в Грузии – Путин

В день начала последних событий, 28 ноября, ситуацию в Грузии после парламентских выборов 26 октября, по итогам которых в стране также состоялись демонстрации, оценил президент РФ Владимир Путин.

Отвечая на вопрос журналиста о протестах после выборов (причем не только в Грузии), глава государства заявил, что, хотя Россия контактирует с Грузией, как и с другими странами постсоветского пространства, присутствует и взаимное влияние, – однако на официальном уровне Москва никоим образом не вмешивается во внутриполитические процессы в Грузии, никак не касаясь этого вопроса.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С другой стороны, подчеркнул президент, вмешательство Запада в происходящее в Грузии очевидно.

"Если посмотреть, а мы знаем, какое количество участников различных неправительственных организаций, находящихся на заработной плате иностранных правительств, и сколько выходит на митинги, имею в виду и членов их семей, и их друзей и так далее, то очень такая картинка получается реалистичная по поводу толпы на улице и количества лиц, получающих деньги от иностранных государств за политическую деятельность внутри этих стран"

– Путин

Российский лидер также поделился личным отношением к недавним событиям в Грузии: по его словам, он воспринимал происходящее с удивлением.

"У нас нет с ними отношений, с сегодняшним руководством Грузии, вообще никаких. Но я просто удивлялся их мужеству и характеру, который они проявляли, для того чтобы отстоять свою точку зрения"

– Путин

"Протесты – внутреннее дело Грузии"

Уже в разгар протестов, 2 декабря, точку зрения Москвы озвучили пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и замглавы МИД Михаил Галузин.

Представитель Кремля прежде всего подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии. Песков обратил внимание на то, что любые события, происходящие в Грузии, представляют собой ее внутреннее дело.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пресс-секретарь президента также напомнил, что аналогичные явления наблюдались и в других странах.

"Наверное, самая прямая параллель – это события майдана на Украине. Все признаки осуществления оранжевой революции. Грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации и возвращении ситуации к спокойствию"

– Песков

Михаил Галузин также отметил, что складывающееся в Грузии положение – ее внутреннее дело.

"Москва вообще отрицательно относится к любым попыткам вмешательства во внутренние дела суверенного государства"

– замминистра

Россияне отказываются от отдыха в Грузии

Как восприняли грузинские события простые россияне? Российские туристы на фоне неспокойной ситуации в Грузии пока не аннулируют уже купленные туры, но почти прекратили бронировать отдых в Грузии, рассказали в АТОР.

Как правило, путевки в Грузию российские туристы приобретают за полмесяца до поездки, а сейчас спрос на туры в Грузию резко упал. Россияне откладывают бронирование, выжидая, во что выльется ситуация.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

При этом, уточнили в АТОР, аннулирований уже приобретенных ранее туров не наблюдается.

Стоит отметить, что в МИД РФ сразу после начала протестов, 29 ноября, призвали граждан России в Грузии не посещать места массового скопления людей и не участвовать в политических акциях. Рекомендации совсем не посещать Грузию или покинуть ее не озвучивалось.

Россия и Грузия: возможна ли нормализация?

На фоне непростой внутриполитической ситуации в Грузии ее руководство нашло возможность уделить внимание связям с Россией. Так, представляя программу своего правительства в парламенте 28 ноября Ираклий Кобахидзе заявил, что в отношении РФ Грузия намерена придерживаться прагматичной политики.

"Прагматичная политика является одним из важнейших инструментов для того, чтобы мы сохранили мир и защитили наши стратегические интересы. Урегулирования конфликта между Грузией и Россией останется, конечно, одним из важнейших приоритетов"

– премьер

© Фото: Сайт правительства Грузии

В то же время, Кобахидзе сделал оговорку по поводу красных линий Грузии.

"Это связано с деоккупацией наших территорий. У нас свои цели и эти красные линии будут сохранены до конца"

– Кобахидзе

В России же, как заявила 4 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, намерены продвигать нормализацию отношений с Грузией в такой степени, насколько по этому пути собирается продвинуться Тбилиси.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Что касается дальнейших перспектив нормализации двусторонних отношений с Грузией, то готовы идти по этому пути настолько, насколько к этому будут готовы в Тбилиси"

– дипломат