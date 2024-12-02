Вестник Кавказа

Протесты в Грузии потеряли смысл

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В парламенте Грузии заявили, что у протестов нет содержания. Там подчеркнули, что оппозиция выступает против того, чего нет.

Глава грузинского правительства Шалва Папуашвили заявил, что у протестов, которые проходят по стране, отсутствуют содержания, поскольку власти Грузия не отказывалась от евроинтеграции.

Председатель подчеркнул, что грузинская оппозиция выступает против того, чего нет. Он добавил, что возможность вступления в ЕС у Грузии появится только в 2030 году.

Папуашвили сообщил, что план грузинского руководства направлен именно на этот год. Глава парламента сказал, что Грузия больше всех заслуживает и больше всех готова к этому процессу.

Он также сообщил, что власти попытаются донести до граждан свою правду, чтобы они смогли сравнить действия "Грузинской мечты" с поведением оппозиции.

"Считаю, что прошло достаточно времени и произошло достаточно событий для того, чтобы эмоции стихли, жизнь вернулась в привычное русло, и чтобы политические партии и их сторонники вернулись в конституционные рамки"

- Шалва Папуашвили

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