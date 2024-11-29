Ночной протест в Тбилиси прошел без погромов

В Тбилиси ночью завершилась протестная акция грузинской оппозиции и ее сторонников, которая проходила возле здания парламента страны.
Как пишет ТАСС, митинг прошел в мирной обстановке, без столкновений протестующих с полицейскими. При этом издание сообщило о единичных провокациях.
Отмечается, что правоохранители в течение восьми часов наблюдали за происходящим и не принимали ответных действий. Примерно в 03:00 по местному времени протест закончился.
В МВД Грузии заявили, что полиция поймала пятерых человек, которые участвовали в погромах в центре Тбилиси и насильственных действиях против правоохранителей.
Во время обысков в домах обвиняемых обнаружили и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, военную одежду и противогазы, дополнили в ведомстве.
Отмечается, что всем задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.