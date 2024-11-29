Вестник Кавказа

Ночной протест в Тбилиси прошел без погромов

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси прошла очередная акция протеста грузинской оппозиции. Митинг завершился без столкновений с полицией. В МВД заявили о задержании погромщиков.

В Тбилиси ночью завершилась протестная акция грузинской оппозиции и ее сторонников, которая проходила возле здания парламента страны.

Как пишет ТАСС, митинг прошел в мирной обстановке, без столкновений протестующих с полицейскими. При этом издание сообщило о единичных провокациях.

Отмечается, что правоохранители в течение восьми часов наблюдали за происходящим и не принимали ответных действий. Примерно в 03:00 по местному времени протест закончился.

В МВД Грузии заявили, что полиция поймала пятерых человек, которые участвовали в погромах в центре Тбилиси и насильственных действиях против правоохранителей.

Во время обысков в домах обвиняемых обнаружили и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, военную одежду и противогазы, дополнили в ведомстве.

Отмечается, что всем задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.

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