Ночной протест в Тбилиси прошел без погромов

В Тбилиси прошла очередная акция протеста грузинской оппозиции. Митинг завершился без столкновений с полицией. В МВД заявили о задержании погромщиков.

В Тбилиси ночью завершилась протестная акция грузинской оппозиции и ее сторонников, которая проходила возле здания парламента страны.

Как пишет ТАСС, митинг прошел в мирной обстановке, без столкновений протестующих с полицейскими. При этом издание сообщило о единичных провокациях.

Отмечается, что правоохранители в течение восьми часов наблюдали за происходящим и не принимали ответных действий. Примерно в 03:00 по местному времени протест закончился.

В МВД Грузии заявили, что полиция поймала пятерых человек, которые участвовали в погромах в центре Тбилиси и насильственных действиях против правоохранителей.

Во время обысков в домах обвиняемых обнаружили и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, военную одежду и противогазы, дополнили в ведомстве.

Отмечается, что всем задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.