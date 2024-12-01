Вестник Кавказа

Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях

Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти США ввели санкции в отношении еще четырех российских компаний – под рестрикции попали региональные газовые компании, также санкции затронули компании из Северной Кореи.

Власти США объявили сегодня о новых антироссийских санкциях: санкционный список пополнили 4 российские региональные компании, сообщает сайт Управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Новые американские рестрикции затронули ООО "ДВ Инк", ООО "Новосибирскоблгаз", ЗАО "Сибрегионгаз" и ООО "Восток трейдинг", передает ТАСС.

Все активы этих компаний в США будут заморожены, также американским гражданам и компаниям запрещено вести бизнес с ними. 

Под запрет попали и 4 финансовые организации, зарегистрированные в КНДР, помимо этого, он коснулся 11 граждан Северной Кореи.

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