Вестник Кавказа

На санкции США против чиновников отреагировали в Грузии

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии назвали санкции против Грузии бессмысленными и непонятными. Ранее Госдеп объявил о введении ограничений против 20 чиновников.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили отреагировал на введение США санкций против Грузии. Он назвал ограничения непонятными и бессмысленными.

Он отметил, что уходящая администрация США находилась у власти в последние годы президентства Михаила Саакашвили. Спикер напомнил, что тогда в Грузии жестоко пытали людей, уничтожали свободные СМИ, а рэкет стал частью госсистемы.

"Мы не помним не то чтобы санкций, но даже четкой позиции от тогдашней администрации, которая и сегодня во власти в США. Из-за этих факторов позиция администрации США непонятна и бессмысленна"

- Шалва Папуашвили

Ранее Госдепартамент США объявил о введении санкций против 20 грузинских чиновников. Кроме того, Вашингтон готовит дополнительные ограничения.

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