США ввели санкции против грузинских чиновников

Штаты ввели визовые ограничения против грузинских чиновников. Вашингтон готовит дополнительные действия в отношении Грузии, включая санкции.

Визовые ограничения ввели в США против грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей, сообщает пресс-служба Госдепартамента этой страны.

Как отметили в ведомстве, Штаты запретили выдавать визы "причастным к подрыву демократии" в Грузии. Там же добавили, что ограничения коснутся 20 человек.

В Госдепе заявили, что Вашингтон осуждает акты насилия против протестующих, оппозиции, правозащитников и журналистов и готовит дополнительные действия, в том числе санкции.