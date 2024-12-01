Вестник Кавказа

США ввели санкции против грузинских чиновников

США ввели санкции против грузинских чиновников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Штаты ввели визовые ограничения против грузинских чиновников. Вашингтон готовит дополнительные действия в отношении Грузии, включая санкции.

Визовые ограничения ввели в США против грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей, сообщает пресс-служба Госдепартамента этой страны.

Как отметили в ведомстве, Штаты запретили выдавать визы "причастным к подрыву демократии" в Грузии. Там же добавили, что ограничения коснутся 20 человек.

В Госдепе заявили, что Вашингтон осуждает акты насилия против протестующих, оппозиции, правозащитников и журналистов и готовит дополнительные действия, в том числе санкции.

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