Вестник Кавказа

В Китае откроется филиал "Узбекистон темир йуллари"

В Китае откроется филиал "Узбекистон темир йуллари"
© Фото: информационно-аналитический медиацентр АО “Узбекистон темир йуллари“
В скором времени в Китае заработает представительство дочерней компании "Узбекские железные дороги" "Темирйулкарго" – это позволит ускорить и оптимизировать перемещение грузов между двумя странами.

Первый заместитель руководителя главного железнодорожного перевозчика Узбекистана АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") Хикматулла Рахметов побывал с двухдневным визитом в Китайской Народной Республике (КНР), где провел ряд важных встреч с китайскими коллегами, передает информационно-аналитический медиацентр компании.

Он впервые провел переговоры с руководителем China Railway Urumqi Bureau Group Го Цзянем и президентом "Группы компаний порта Ляньюньган" Ван Гуочао в Ляньюньгане.

Главный итог переговоров железнодорожников двух стран – договор об открытии в Китае первого представительства "Темирйулкарго" – своего международного оператора мультимодальных перевозок, который расширяет международное присутствие и открывает новые возможности для узбекских перевозчиков.

Еще один важный аспект – железнодорожники двух стран договорились периодические проводить такие встречи, чтобы ускорить продвижение контейнерных поездов по их территориям и обсудили задержки и простой таких поездов на пограничных пунктах КНР.

По итогам переговоров с обеими компаниями были достигнуты соглашения о сотрудничестве с целью синергии для увеличения грузопотока, говорится в сообщении.

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