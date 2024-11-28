В Китае откроется филиал "Узбекистон темир йуллари"

Первый заместитель руководителя главного железнодорожного перевозчика Узбекистана АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") Хикматулла Рахметов побывал с двухдневным визитом в Китайской Народной Республике (КНР), где провел ряд важных встреч с китайскими коллегами, передает информационно-аналитический медиацентр компании.
Он впервые провел переговоры с руководителем China Railway Urumqi Bureau Group Го Цзянем и президентом "Группы компаний порта Ляньюньган" Ван Гуочао в Ляньюньгане.
Главный итог переговоров железнодорожников двух стран – договор об открытии в Китае первого представительства "Темирйулкарго" – своего международного оператора мультимодальных перевозок, который расширяет международное присутствие и открывает новые возможности для узбекских перевозчиков.
Еще один важный аспект – железнодорожники двух стран договорились периодические проводить такие встречи, чтобы ускорить продвижение контейнерных поездов по их территориям и обсудили задержки и простой таких поездов на пограничных пунктах КНР.
По итогам переговоров с обеими компаниями были достигнуты соглашения о сотрудничестве с целью синергии для увеличения грузопотока, говорится в сообщении.