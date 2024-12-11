В Цейском ущелье появилась оборудованная пешая тропа

В живописном Цейском ущелье в Северной Осетии проведены работы по благоустройству 4 км экологической тропы. Маршрут идет вдоль реки.

Жемчужина Северной Осетии, Цейское ущелье стало удобнее для туристических визитов - оборудовано 4 км пешей тропы.

Экотропа идет вдоль горной реки Цейдон, с нее открываются виды на гору Монах, вершину Уилпату, также туристы могут увидеть огромные валуны и отрог Мамисона Кальперский хребет. Вдоль тропы у Цейского ледника установлены таблички с информацией. Вся тропа обозначена специальной маркировкой.

Оборудованная пешая тропа ведет к водопаду «Кольцо», где можно увидеть зубров, внесенных в Красную книгу России.