В Северной Осетии в строительство модульных гостиниц вложат более 700 млн рублей

Комплексы с модульными объектами осваивают отельеры в Северной Осетии. В развитие перспективных средств размещения направят более 700 млн рублей.

В Северной Осетии развернулось масштабное строительство модульных гостиниц. Сразу в нескольких районах республики построят объекты размещения с объемом финансирования свыше 700 млн рублей.

В Ирафском районе готовится к приему первых посетителей комплекс "Дзинага", который может предложить туристам 20 номеров.

Почти закончено создание эко-парка "Ирбис", здесь уже введены в эксплуатацию 25 модульных сооружений. Полноценная работа комплекса начнется в ближайшее время.

Пригородном районе готовят к сдаче небольшой кемпинг "Барс" на 3 строения.

Туристы, посетившие Алагирский район, смогут переночевать в комплексе "Арвайдан". Здесь полных ходом идут работы по строительству сооружений для размещения, которые обеспечат путешественников 54 номерами.