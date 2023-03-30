Биткоин подорожал до рекордных $106 тысяч

Биткоин достиг новой рекордно высокой стоимости. На торгах в понедельник он перешагнул планку в $106 тыс, после чего немного опустился.

Популярная криптовалюта биткоин сегодня установила новый рекорд - его стоимость превысила $106 тыс.

В понедельник стоимость биткоина на бирже Binance в 03.42 мск добралась до $106,362. Это исторический рекорд. Рост составил 5% за сутки.

В среднем, согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену на основе информации от более чем 20 различных бирж, биткоин вырос на 4,34% на сутки, его средняя биржевая стоимость составила $105,808. Установив очередной рекорд, курс биткоина несколько снизился.

В 2024 году биткоин пошел в рост с начала ноября, после выборов президента в США.