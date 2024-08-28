Пожар в Кахетии унес жизнь мужчины

Непотушенная сигарета стала причиной пожара в одном из домов в Кахетии, что привел к смерти его жителя. МВД Грузии организовало расследование.

В кахетинском селе Ахатели в Грузии произошел пожар в жилом доме. В результате происшествия погиб мужчина, передали местные СМИ.

Предварительная причина пожара – непотушенный окурок. Из-за него сгорела половина дома.

Соседи погибшего мужчины сообщили телеканалу «Рустави 2», что он жил один. Предполагается, что причиной смерти стало отравление угарным газом.

Сотрудники правоохранительных органов Грузии начали расследование, чтобы выяснить детали трагедии.