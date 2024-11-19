Турецкие археологи раскопали уникальную нефритовую печать

В турецкой Западной Анатолии во время раскопок культурного слоя бронзового века археологи нашли редчайшую нефритовую печать возрастом почти в 5 тысяч лет – ее уже признали древнейшей в регионе.

Раскапывая курган Сейитомер-Хююк в регионе Кютахья в Западной Анатолии, скрывающий в толще культурный слой важного торгового центра эпохи раннего бронзового века, турецкие археологи обнаружили уникальную древнюю цилиндрическую нефритовую печать, пишет "Российская газета" со ссылкой на Arkeonews.

Уточняется, что ученые определили возраст печати в 4,4 тыс лет. Таким образом, она является древнейшей находкой в своем роде.

"Цилиндрические печати появились в Месопотамии в середине четвертого тысячелетия до нашей эры и затем распространились в Анатолию и другие регионы по торговым путям. Эта находка примечательна тем, что является старейшей из подобных артефактов, обнаруженных в Западной Анатолии"

- руководитель раскопок доктор Гурдала

Интересен и материал, из которого изготовлена древность: это редкий для Турции зеленый нефрит с узорами в виде клеток с круглыми рамками и перфорацией. Тем не менее, ученые уже подтвердили, что материал печати имеет местное происхождение.

Это еще раз показывает высокий уровень существовавших в те времена торговых связей – очевидно, что печать была заказана местным торговцем или чиновником по образцу и подобию аналогичных заморских изделий, отмечает издание.