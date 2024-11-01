5 случайных археологических находок мирового значения

В ходе строительных работ часто находят предметы старины, но обычно они становятся объектом интереса антикваров, а не археологов. Однако некоторые археологические открытия были сделаны во время строительства дорог или зданий совершенно случайно. Расскажем о 5 интересных и неожиданных археологических находках на строительных площадках.

Хотя в новостях порой встречаются такие фразы, как "археологи неожиданно раскопали огромный храмовый комплекс", случайные открытия крупного масштаба на самом деле происходят не так часто. Теперь прежде чем начинать раскопки, археологи используют различные современные методы, чтобы определить, где могут находиться древние города и другие постройки. Это может включать в себя георадар, лидар и другие методы дистанционного зондирования, а также предположения, основанные на уже найденных структур, таких как дороги или городские стены.

© Фото: Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla/Creative Commons Attribution 2.0

Храм царя Птолемея IV

Где : Египет, провинция Сохаг

: Египет, провинция Сохаг Когда нашли : 2019 год

: 2019 год Период: 221-204 годы до н. э.

221-204 годы до н. э. Значение: дает больше информации о религии Птолемеев

В 2019 году в Египте во время буровых работ для прокладки канализации недалеко от города Сохаг были обнаружены руины храма. После обнаружения надписей, в которых упоминалось имя Птолемея IV, все строительные работы были остановлены. На место были вызваны археологи, которые обнаружили стену с изображением бога Хапи, олицетворяющего ежегодный разлив Нила. Птолемей IV Филопатор из династии Птолемеев правил Египтом в III веке до н. э. Хотя считалось, что этого фараона больше интересовали придворные интриги и роскошь, чем правление, он все же одержал крупную победу над армией Селевкидов под предводительством Антиоха III Великого в 217 году до н.э. (битва при Рафии), а также начал строительство нескольких храмов.

© Фото: Olaf Tausch/Creative Commons Attribution 3.0

Холм Папура

Где: Греция, остров Крит

Когда нашли: 2024 год

Период: 2000-1700 годы до н.э.

Значение: не похоже на другие минойские постройки

В июне 2024 года во время строительства нового аэропорта на Крите около города Кастелион обнаружили необычную структуру возрастом в 4 тысячи лет. Это похожее на лабиринт строение имеет округлую форму: центральное здание окружают 8 стен высотой до 1,7 метра. Судя по керамике, найденной на этом месте, построена эта конструкция была примерно между 2000 и 1700 годами до н. э. В бронзовом веке на Крите существовала минойская цивилизация. Но конструкция, найденная на холме Папура, отличается от других памятников минойской цивилизации. Это место предназначалось для радиолокационной станции нового аэропорта, который планируют открыть в 2027 году. Строительство аэропорта продолжается, но место для вышки выбрали другое. Археологи пока не знают, для чего предназначалось это сооружение, скорее всего для ритуальных церемоний.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хуэйи Цомпантли

Где: Мексика, Мехико

Мексика, Мехико Когда нашли: 2015, 2017, 2020 годы

2015, 2017, 2020 годы Период: до 1521 года н.э.

до 1521 года н.э. Значение: подробности о Теночтитлане и религиозных обрядах ацтеков

В 2015 году при раскопке колодца под полом дома колониальной эпохи в Мехико были найдены десятки черепов, когда-то украшавших храм Хуэйи Цомпантли, расположенный недалеко от руин храма Темпло Майор в Теночтитлане. Позднее Мексиканский национальный институт антропологии и истории сообщил, что на самом деле черепов там намного больше и раскопки продолжаются. На данный момент обнаружено уже более 600 черепов с отверстиями, предназначавшимися для нанизывания на деревянные палки и демонстрации в таком виде. Это совпадает с источниками, описывающие цомпантли и башни из черепов. Черепа, обнаруженные здесь, указывают на то, что, когда в 1521 году испанские конкистадоры разрушили Теночтитлан, Хуэйи Цомпантли также сильно пострадал. Эта находка помогла археологам узнать больше о разрушении Теночтитлана и религиозных обрядах ацтеков.

© Фото: whc.unesco.org

Хойя-де-Серен

Где: Сальвадор, около Сан-Сальвадора.

Сальвадор, около Сан-Сальвадора. Когда нашли : 1976 год

: 1976 год Период : 600 год н.э.

: 600 год н.э. Значение: очень хорошо сохранившееся поселение майя

Помпеи - это самое известное место из тех, что хорошо сохранились после извержения вулкана. Но это не единственный обнаруженный археологами город с такой историей. В 1976 году при строительстве недалеко от города Сан-Сальвадор. были обнаружены "Помпеи Америки". Это место, названное Хойя-де-Серен в честь соседней деревни, представляет собой поселение майя, погребенное под слоем пепла в результате извержения вулкана Лома-Кальдера в 600 году н.э. Хорошо сохранившиеся дома, утварь и даже продукты питания помогли археологам понять как жили обычные представители цивилизации майя. В 1993 году Хойя-де-Серен даже вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© Фото: whc.unesco.org

Саннай-Маруяма

Где: Япония, Аомори

Япония, Аомори Когда нашли :1992 год

:1992 год Период: 3900-2200 годы до н.э.

3900-2200 годы до н.э. Значение: важная для древней истории Японии деревня с деревянными домами

В 1992 году в японском городе Аомори строили бейсбольный стадион, когда обнаружили крупный археологический памятник. Реконструированные руины стоянки Саннай-Маруяма относятся к раннему и среднему периоду Дзёмон (3900-2200 годы до н.э.). Были обнаружены руины домов на столбах и амбаров. Земля, на которой были построены дома, была болотистой. Здесь были также найдены предметы из нефрита, янтаря и обсидиана, что указывает на развитую торговлю. Несколько лет назад Саннай-Маруяма вместе с другими доисторическими памятниками Дзёмон были признаны ЮНЕСКО.