Вестник Кавказа

Власти Москвы могут ввести платный проезд на МСД

Власти Москвы могут ввести платный проезд на МСД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В транспортном комплексе столицы допустили, что проезд по МСД может быть платным. Власти Москвы считают удачным опыт платной дороги на западе города – проспекта Багратиона.

Столичные власти рассматривают возможность введения платного проезда на Московском скоростном диаметре из-за повышенного уровня нагрузки на транспортную систему. Об этом рассказал глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов. 

"Рассматриваем разные решения на этот счет. Потоки на МСД растут, бесплатная альтернатива есть. Опыт проспекта Багратиона показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная"

– Максим Ликсутов 

В качестве бесплатной альтернативы на западе города Ликсутов назвал Кутузовский проспект, который стал заметно свободнее после ввода в строй нового маршрута, передает "Коммерсантъ". 

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