Новогодний фейерверк отменили в Москве

Власти Москвы приняли решение отказаться от фейерверков на Новый год. Праздник встречали без салютов в 2022 и 2023 годах.

Московский мэр Сергей Собянин ответил на вопрос, будут ли запускать в этом году в столице новогодние фейерверки.

Градоначальник заявил, что Москва этот Новый год встретит без праздничного салюта, пишет РИА Новости.

Ранее ряд городов России решили воздержаться от новогодних фейерверков и праздничных гуляний. Сэкономленные средства планируется потратить на социальные нужды.

Стоит добавить, что московское руководство принимало аналогичные решения в 2022 и 2023 годах. Салют гремел в этом году в честь Дня Победы, однако в День города его не было.