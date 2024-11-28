Вестник Кавказа

Новогодний фейерверк отменили в Москве

Новогодний фейерверк отменили в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Москвы приняли решение отказаться от фейерверков на Новый год. Праздник встречали без салютов в 2022 и 2023 годах.

Московский мэр Сергей Собянин ответил на вопрос, будут ли запускать в этом году в столице новогодние фейерверки.

Градоначальник заявил, что Москва этот Новый год встретит без праздничного салюта, пишет РИА Новости.

Ранее ряд городов России решили воздержаться от новогодних фейерверков и праздничных гуляний. Сэкономленные средства планируется потратить на социальные нужды.

Стоит добавить, что московское руководство принимало аналогичные решения в 2022 и 2023 годах. Салют гремел в этом году в честь Дня Победы, однако в День города его не было.

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