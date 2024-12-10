Вестник Кавказа

Запад Грузии и не только обеспечит энергией новая подстанция

Запад Грузии и не только обеспечит энергией новая подстанция
© Фото: министерство экономики и устойчивого развития Грузии
На западе Грузии сегодня заработала крупная новая подстанция "Цхалтубо 500", которая не только обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии в этот регион, но и обеспечит ею другие страны, в том числе европейские государства.

Энергосистема Грузии приняла сегодня в свои ряды новый объект – подстанцию "Цхалтубо 500", которая возводилась с 2022 года, она позволит обеспечить растущий спрос на электроэнергию в регионе. Открыли подстанцию премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе и первый вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили.

"Новая подстанция "Цхалтубо" является одним из важнейших объектов для развития сети электропередачи Грузии. У нас есть амбициозный план, чтобы к 2030 году выработка электроэнергии в Грузии превысила потребление электроэнергии, таким образом Грузия станет полностью самодостаточной и независимой страной в плане электроэнергии"

- премьер Грузии Ираклий Кобахидзе

У Грузии есть ресурсы для создания новых энергетических мощностей, которые позволят ей стать надежным партнером других стран, в том числе европейских государств, заявил Давиташвили, передает Sputnik Грузия.

Власти Грузии лелеют амбициозный план – к 2030 году удвоить мощности грузинской электроэнегетики, увеличив ее до 10 тыс МВт, что позволит развивать новые, энергоемкие отрасли.

Новая подстанция построена при финансовой поддержке Всемирного банка в рамках "Проекта надежности энергоснабжения и финансового оздоровления", она обеспечит энергообмен с соседними странами – Азербайджаном, Арменией и Турцией, и обеспечить прямую связь с Евросоюзом через Черноморский подводный кабель.

Напомним, в минувшем 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 млрд кВт/ч электроэнергии, а выработано ее было 14,4 млрд кВт/ч.

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