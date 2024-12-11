Продажа туров в Абхазию не запрещена – РСТ

Российский союз туроператоров разъяснил ситуацию с продажей туров в Абхазию на данный момент. В организации уточнили, что запрета на реализацию этого туристического продукта нет, есть лишь рекомендации Минэкономразвития.

Туроператорам не запрещали продавать россиянам туры в Абхазию, следует из разъяснений рекомендаций Минэкономиразвития, опубликованных Российским союзом туроператоров.

В организации напомнили, что рекомендации были опубликованы на сайте МЭР еще 15 ноября на фоне "внутриполитических событий в Абхазии", как они характеризовались в самом документе.

В РСТ отметили, что министерство использовало формулировку "рекомендует приостановить" в отношении продажи турпродуктов, предполагающих посещение Абхазии. Соответственно, уточнили в союзе, имеется в виду не запрет.

"В опубликованном сообщении речь идет только о рекомендации туроператорам и другим участникам туристического рынка приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии"

– РСТ

В организации уточнили, что МЭР не обладает полномочиями запрещать продажи того или иного турпродукта.

В то же время в РСТ обратили внимание на обязанность туроператора предупредить покупающего тур в Абхазию туриста о возможной опасности и ознакомить его с рекомендациями МЭР.