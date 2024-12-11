Вестник Кавказа

Продажа туров в Абхазию не запрещена – РСТ

Гагры
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Российский союз туроператоров разъяснил ситуацию с продажей туров в Абхазию на данный момент. В организации уточнили, что запрета на реализацию этого туристического продукта нет, есть лишь рекомендации Минэкономразвития.

Туроператорам не запрещали продавать россиянам туры в Абхазию, следует из разъяснений рекомендаций Минэкономиразвития, опубликованных Российским союзом туроператоров.

В организации напомнили, что рекомендации были опубликованы на сайте МЭР еще 15 ноября на фоне "внутриполитических событий в Абхазии", как они характеризовались в самом документе.

В РСТ отметили, что министерство использовало формулировку "рекомендует приостановить" в отношении продажи турпродуктов, предполагающих посещение Абхазии. Соответственно, уточнили в союзе, имеется в виду не запрет.

"В опубликованном сообщении речь идет только о рекомендации туроператорам и другим участникам туристического рынка приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии"

– РСТ

В организации уточнили, что МЭР не обладает полномочиями запрещать продажи того или иного турпродукта.

В то же время в РСТ обратили внимание на обязанность туроператора предупредить покупающего тур в Абхазию туриста о возможной опасности и ознакомить его с рекомендациями МЭР.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1255 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Абхазия направила России заявку на социальные поставки электричества

Абхазия направила России заявку на социальные поставки электричества

Младшеклассников в Абхазии могут перевести на удаленку

Младшеклассников в Абхазии могут перевести на удаленку

Майнинг в Абхазии потребляет свыше 20 МВт

Майнинг в Абхазии потребляет свыше 20 МВт

Абхазии грозят перебои с хлебом из-за энергокризиса

Абхазии грозят перебои с хлебом из-за энергокризиса

Россия частично вывезла дипломатов из Сирии

Россия частично вывезла дипломатов из Сирии

Причины политического и энергокризиса в Абхазии назвал и.о. премьера

Причины политического и энергокризиса в Абхазии назвал и.о. премьера

В Абхазии начали конфисковывать аппаратуру для майнинга криптовалют

В Абхазии начали конфисковывать аппаратуру для майнинга криптовалют

На снятие запрета на отдых в Абхазии надеются в России

На снятие запрета на отдых в Абхазии надеются в России

Ситуацию с отдыхом в Абхазии раскрыли в АТОР

Ситуацию с отдыхом в Абхазии раскрыли в АТОР

Отдых в Абхазии: Россия приостановила продажу туров

Отдых в Абхазии: Россия приостановила продажу туров

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы