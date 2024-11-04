Госсекретарь Святого Престола поблагодарил Азербайджан за строительство церкви в Баку

Архиепископ Святого Престола выразил благодарность за строительство католической церкви, которое запущено в Баку. Пол Ричард Галлахер заявил, что испытывает в связи с этим большое удовлетворение.

Встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с государственным секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископом Полом Ричардом Галлахером прошла сегодня в Баку, рассказали в пресс-службе министерства.

Пол Ричард Галлахер в данный момент совершает визит в Азербайджан.

В ходе встречи архиепископ выразил благодарность за условия, которые были обеспечены для создания католической церкви в честь Иоанна Павла II. Пол Ричард Галлахер обратил внимание на большое удовлетворение, которое он испытывает по поводу освящения этой церкви, пишет Trend.

Напомним, в рамках визита секретаря Святого Престола 14 декабря по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, при поддержке Фонда Гейдара Алиева и по заказу исполнительной власти Баку состоялась церемония освящения секретарем Святого Престола места, где построят католическая церковь в честь Иоанна Павла II. Пол Ричард Галлахер ознакомился с проектом церкви.