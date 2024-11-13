Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: Россия стала первым иностранным инвестором в Карабахе

Ильхам Алиев: Россия стала первым иностранным инвестором в Карабахе
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан, освободивший от оккупации Карабах четыре года назад, продолжает восстанавливать территории. Первые иностранные инвестиции в Карабах поступили из России, отметил президент Азербайджана.

В Азербайджане приветствуют иностранные компании, желающие направить инвестиции на развитие Карабаха, рассказал азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Первый <...> инвестиционный проект был осуществлен Татарстаном. Это сервисный центр "Камаз" в Джабраильском районе, который был открыт руководителем Татарстана и мной. <...> То есть это был первый инвестиционный проект, то есть первый проект иностранных инвестиций был также российский"

– Ильхам Алиев

Президент АР добавил, что в республике будут рады инвесторам и подрядчикам из России. Процесс восстановления освобожденных территорий продолжается.

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