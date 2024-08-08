Вестник Кавказа

Еще 33 семьи возвращаются в азербайджанский Джебраил

Джебраил
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Освобожденный от оккупации Джебраил принимает еще 33 семьи бывших вынужденных переселенцев. Город пополнится 183 новыми жителями.

Из Гарадагского района Баку в освобожденный город Джебраил возвращается новая группа бывших вынужденных переселенцев.

Из азербайджанской столицы в город вернутся 42 семьи из 183 человек в соответствии с поручением президента республики Ильхама Алиева.

Жители выразили признательность главе государства, первому вице-премьеру Мехрибан Алиевой за всестороннюю заботу, а также воинам Азербайджана, освободившим город от оккупации.

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