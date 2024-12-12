Еще 206 человек возвращаются в азербайджанский Джебраил

Освобожденный Джебраил в Азербайджане принимает еще 42 семьи бывших вынужденных переселенцев. Город пополнится 206 новыми жителями.

Из азербайджанской столицы в освобожденный город Джебраил возвращается еще 42 семьи (206 человек) уже бывших вынужденных переселенцев, которые ранее жили во временных местах размещения в различных районах Азербайджана.

Новые жители Джебраила поблагодарили президента АР Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за оказанную поддержку. Кроме того, они выразили глубокую признательность воинам Азербайджана, сумевшим освободить их родную землю от армянской оккупации.

Два дня назад в Джебраил возвратилось 132 человека. На данный момент в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает свыше 30 тыс человек.