Вестник Кавказа

Еще 206 человек возвращаются в азербайджанский Джебраил

Джебраил
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Освобожденный Джебраил в Азербайджане принимает еще 42 семьи бывших вынужденных переселенцев. Город пополнится 206 новыми жителями.

Из азербайджанской столицы в освобожденный город Джебраил возвращается еще 42 семьи (206 человек) уже бывших вынужденных переселенцев, которые ранее жили во временных местах размещения в различных районах Азербайджана.

Новые жители Джебраила поблагодарили президента АР Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за оказанную поддержку. Кроме того, они выразили глубокую признательность воинам Азербайджана, сумевшим освободить их родную землю от армянской оккупации.

Два дня назад в Джебраил возвратилось 132 человека. На данный момент в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает свыше 30 тыс человек.

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