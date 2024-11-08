Вестник Кавказа

Азербайджанский Джебраил встречает новых жителей

Азербайджанский Джебраил встречает новых жителей
© Фото: Trend
Сегодня в рамках программы "Большое возвращение" в освобожденный от армянской оккупации и восстановленный город Джебраил переезжают 32 азербайджанских семьи бывших вынужденных переселенцев.

Нынешней ночью из Гарадагского района Баку в освобожденный от армянской оккупации и фактически отстроенный заново город Джебраил на родные земли возвращаются еще 32 семьи теперь уже бывших вынужденных переселенцев.

Уже сегодня население города вырастет еще на 153 человека, передает Trend.

Напомним, буквально неделю назад, 13 января, в родной Джебраил вернулись 39 азербайджанских семей, это еще 165 человек, которым предстоит жить в полностью подготовленном для них городе с современной и продуманной инфраструктурой.

Уже сейчас население Карабаха и Восточного Зангезура составляет более 30 тысяч человек: здесь в полную силу заработали государственные органы, учреждения здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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