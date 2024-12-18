В Джебраил в Азербайджане возвращаются 165 жителей

Сегодня в город Джебраил переезжают 39 азербайджанских семей. В Азербайджане на освобожденных территориях действует программа «Большое возвращение».

Утром 13 января из Гарадагского района Баку отправилась автоколонна, перевозящая в город Джебраил 39 семей.

Азербайджанские семьи, 165 человек, возвращаются в родной город. Это стало возможно после освобождения территорий от оккупации, проведения восстановительных работ, организации условий для жизни.

В Карабахе и Восточном Зангезуре в Азербайджане продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и строительству. Сейчас в этих районах проживают свыше 30 тыс человек - как бывшие вынужденные переселенцы, так и сотрудники различных проектов.