Вестник Кавказа

В Джебраил в Азербайджане возвращаются 165 жителей

В Джебраил в Азербайджане возвращаются 165 жителей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в город Джебраил переезжают 39 азербайджанских семей. В Азербайджане на освобожденных территориях действует программа «Большое возвращение».

Утром 13 января из Гарадагского района Баку отправилась автоколонна, перевозящая в город Джебраил 39 семей.

Азербайджанские семьи, 165 человек, возвращаются в родной город. Это стало возможно после освобождения территорий от оккупации, проведения восстановительных работ, организации условий для жизни.

В Карабахе и Восточном Зангезуре в Азербайджане продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и строительству. Сейчас в этих районах проживают свыше 30 тыс человек - как бывшие вынужденные переселенцы, так и сотрудники различных проектов.

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