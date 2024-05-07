Вестник Кавказа

Президент Киргизии назначил главу правительства страны

Президент Киргизии назначил главу правительства страны
© Фото: сайт президента Киргизии
Указом президента Киргизии Садыра Жапарова премьер-министром страны назначен Адылбек Касымалиев, его назначение уже согласовано в парламенте.

Своим указом президент Киргизии Садыр Жапаров назначил премьер-министром Адылбека Касымалиева, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Касымалиев Адылбек Алешович назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики – руководителем администрации президента Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей"

- сайт президента Киргизии

Новое назначение уже рассмотрел и одобрил парламент Киргизии, передает ТАСС.

Ранее Адылбек Касымалиев занимал пост первого вице-премьера страны. Теперь этот пост другим указом президента занял Данияр Амангельдиев.

Еще одним своим указом Жапаров назначил на пост министра экономики и коммерции страны Бакыта Сыдыкова.

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