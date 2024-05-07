Президент Киргизии назначил главу правительства страны

Своим указом президент Киргизии Садыр Жапаров назначил премьер-министром Адылбека Касымалиева, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Касымалиев Адылбек Алешович назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики – руководителем администрации президента Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей"
- сайт президента Киргизии
Новое назначение уже рассмотрел и одобрил парламент Киргизии, передает ТАСС.
Ранее Адылбек Касымалиев занимал пост первого вице-премьера страны. Теперь этот пост другим указом президента занял Данияр Амангельдиев.
Еще одним своим указом Жапаров назначил на пост министра экономики и коммерции страны Бакыта Сыдыкова.