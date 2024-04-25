Президент Киргизии назвал сроки начала строительства железной дороги в Китай

Строительство железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан начнется уже в октябре нынешнего года, новая магистраль позволит вывести страну из логистического тупика, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.

Начало грандиозного строительства железнодорожной линии Китай-Кыргызстан-Узбекистан начнется уже в октябре текущего 2024 года, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.

Нынешнее состояние логистики страны президент назвал "тупиковым", отметив: ей приходится использовать железнодорожные маршруты через Казахстан и Россию для выхода на международные рынки, тогда как строительство железнодорожной линии позволит стране иметь собственный транспортный путь и обеспечит доступ к мировым рынкам, передает Trend.

Как прогнозируют власти Киргизии, новая железнодорожная магистраль длинной 311 км соединит Торугарт, Кош-Добо, Казарман и Джалал-Абад, она обойдется стране в $4,7 млрд.

Три страны уже согласовали механизм реализации проекта, его ТЭО разработано проектно-изыскательским институтом Китайской железнодорожной строительной корпорации.