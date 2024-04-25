Президент Киргизии посетит Москву 8-9 мая

В Россию совершит двухдневный визит президент Киргизии. На 8 мая запланирован саммит ЕАЭС, 9 мая в Москве состоится парад по случаю Дня Победы.

Президент Киргизии Садыр Жапаров на этой неделе совершит визит в российскую столицу.

Визит будет двухдневным, 8 мая Жапаров будет участвовать в саммите Евразийского экономического союза, на следующий день станет гостем на параде Победы на Красной площади в Москве, проинформировали в администрации лидера республики.

Предстоящий саммит ЕАЭС будет юбилейным, в рамках мероприятия лидеры стран обсудят реализацию стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года, а также основных направлений международной деятельности ЕАЭС. Ожидается, что на саммите будет принят проект Протокола об электронном обмене информацией, а также ряд других важных документов.

Ранее сообщалось, что на саммит прибудет казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, он также останется на парад. Приглашение на праздничное мероприятие в российской столице также получили глава Таджикистана Эмомали Рахмон и ряд африканских лидеров.