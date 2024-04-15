Токаев посетит Россию

Президент Казахстана приедет в Россию, сообщили в посольстве Казахстана в Москве. Визит запланирован на 8-9 мая.

Казахстанский посол в Москве Даурен Абаев сообщил о скором визите президента страны Касым-Жомарта Токаева в Россию. По его словам, глава государства приедет 8-9 мая.

Он заявил, что встречи лидеров России и Казахстана проходят достаточно регулярно. Также дипломат напомнил, что в 2023 году Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС.

Абаев не исключил контакты между президентами двух стран в рамках данных форматов. Кроме того, он добавил, что Токаев планирует приехать в Уфу на межрегиональный форум между Россией и Казахстаном.

Стоит подчеркнуть, что 8 мая в Москве состоится юбилейный саммит Евразийского экономического совета.