Вестник Кавказа

Токаев посетит Россию

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Президент Казахстана приедет в Россию, сообщили в посольстве Казахстана в Москве. Визит запланирован на 8-9 мая.

Казахстанский посол в Москве Даурен Абаев сообщил о скором визите президента страны Касым-Жомарта Токаева в Россию. По его словам, глава государства приедет 8-9 мая.

Он заявил, что встречи лидеров России и Казахстана проходят достаточно регулярно. Также дипломат напомнил, что в 2023 году Казахстан председательствует в ОДКБ и ШОС.

Абаев не исключил контакты между президентами двух стран в рамках данных форматов. Кроме того, он добавил, что Токаев планирует приехать в Уфу на межрегиональный форум между Россией и Казахстаном.

Стоит подчеркнуть, что 8 мая в Москве состоится юбилейный саммит Евразийского экономического совета.

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