Месячная норма осадков выпала в Сочи за день

За сутки на Сочи обрушилось 126% месячной нормы осадков. Установлен новый рекорд. Вскоре погода наладится, обещают метеорологи.

В Сочи за прошедшие сутки выпало рекордное количество осадков - оно превысило месячную норму, поделился наблюдениями ведущий синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Метеостанция Сочи зафиксировала 104 мм (месячная норма 146 мм), Горная Карусель 1500 и Имеретинка – 106 мм, Адлер и Красная Поляна – 107 мм, Солохаул – 167 мм, Кичмай - 184 мм (126% от месячной нормы)»

– Тишковец

Он отметил, что такие осадки стали максимальными за всю историю наблюдений, прошлый рекорд был установлен в 1892 году и составлял 139 мм.

Сегодня на курорте осадки продолжатся, но будут не такими интенсивными, в четверг погода изменится.