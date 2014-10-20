Вестник Кавказа

ЕС готов начать работу с новыми властями в Сирии

ЕС готов начать работу с новыми властями в Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз расширяет свое присутствие в Сирии. Власти ЕС намерены наладить контакт с новым Дамаском и помочь в восстановлении инфраструктуры.

Европейский Союз намерен начать сотрудничать с новыми властями в Сирии. В частности, речь идет о движении "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещенная в России организация), об этом поведала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. 

"Наш высокопоставленный дипломат (глава делегации ЕС в Сирии) возвращается в Дамаск. У нас уже есть европейское присутствие в Дамаске через наши гуманитарные группы" –  Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что европейский альянс и ранее работал в арабской республике по гуманитарной линии, избегая контактов с правительством Башара Асада.

Теперь в ЕС намерены наладить прямое взаимодействие с новым Дамаском. 

По словам фон дер Ляйен, ЕС планирует оказать помощь в восстановлении страны. Речь идет об энергетической инфраструктуре, а также о водоснабжении.

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