ЕС готов начать работу с новыми властями в Сирии

Евросоюз расширяет свое присутствие в Сирии. Власти ЕС намерены наладить контакт с новым Дамаском и помочь в восстановлении инфраструктуры.

Европейский Союз намерен начать сотрудничать с новыми властями в Сирии. В частности, речь идет о движении "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещенная в России организация), об этом поведала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Наш высокопоставленный дипломат (глава делегации ЕС в Сирии) возвращается в Дамаск. У нас уже есть европейское присутствие в Дамаске через наши гуманитарные группы" – Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что европейский альянс и ранее работал в арабской республике по гуманитарной линии, избегая контактов с правительством Башара Асада.

Теперь в ЕС намерены наладить прямое взаимодействие с новым Дамаском.

По словам фон дер Ляйен, ЕС планирует оказать помощь в восстановлении страны. Речь идет об энергетической инфраструктуре, а также о водоснабжении.