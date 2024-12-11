Вестник Кавказа

Миллиарды рублей вложат в Грушевский водоканал на Ставрополье

Миллиарды рублей вложат в Грушевский водоканал на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После перехода в руки «Ставрополькрайводоканала» в Грушевский водоканал вложат свыше 2 млрд рублей. Средства пойдут на ремонт объекта.

Правительство РФ передало Грушевский водоканал в руки ГУП «Ставрополькрайводоканал». Предприятие планирует инвестировать свыше 2 млрд рублей в ремонт объекта к 2029 году.

Грушевский водоканал, площадь которого составляет 541 кв м, был передан предприятию без торгов на 25 лет, согласно распоряжению правительства РФ. Вложения в объект должны прекратиться через четыре года с даты заключения контракта.

До этого руководитель Ставрополья Владимир Владимиров объявил о возведении водовода от Грушевского водохранилища к Буденновску. Он должен стать вспомогательным водным источником для региона. Согласно планам, строительные работы завершатся через 3 года.

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