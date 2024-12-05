Россияне в 2024 году стали чаще ездить за границу

Зарубежный поездки из России в этом году выросли, выездной туризм прибавил 20% с прошлого года. Самое популярное направление - Турция.

За границу в 2024 году россияне совершат почти 30 млн выездов - это на 20% большем, чем в 2023 году, поделился статистикой вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

"Рост выездного туризма составляет на текущий момент 20%. И мы пока прогнозируем, еще сезон не завершен, что по итогам этого года зарубежные страны посетят с различными целями, включая частные деловые поездки и туристические, около 29−30 млн наших граждан"

– Горин

Организованный туристический поток в другие страны в этом году составит около 10 млн человек. Наиболее востребованы у российских путешественников страны, в которые можно добраться прямыми авиарейсами, а также те, куда въезд для граждан РФ безвизовый.

Главным туристическим направлением остается Турция, с прошлого года турпоток вырос на 6% и достиг 6,7 млн человек, что все еще меньше, чем в допандемийный 2019 год.

Востребованы Египет и Таиланд - турпоток в каждую из этих стран приближается к 2 млн человек.

Росту выездного туризма способствует наличие прямого авиасообщения с 36 странами.