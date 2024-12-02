Сочи вошел в тройку самых популярных городов для отдыха в декабре

Сочи и другие города Кубани востребованы у туристов в любое время года. Черноморские курорты вошли в число городов, в которых россияне активно бронируют жилье для отдыха в декабре.

Самые востребованные города для отдыха в декабре назвали в сервисе «Твил.ру» на основании запросов туристов на бронирование апартаментов.

Рейтинг возглавили Москва и Петербург - 14 и 12% от всех декабрьских заявок на посуточную аренду жилья. Тройку замыкает Сочи - 5%. В список вошли также Казань, Калининград, Краснодар, Кисловодск, Пятигорск, Ялта, Геленджик.

С прошлого года спрос на размещение в апартаментов в России вырос на 11%.