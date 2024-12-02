Вестник Кавказа

Дербент стал самым доступным городом по аренде жилья на Новый год

Дербент стал самым доступным городом по аренде жилья на Новый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В новогодние праздники недорого можно арендовать жилье в Дербенте. Ночь в среднем обойдется менее чем в 3,2 тыс рублей. Самое дорогое направление - Шерегеш, где ночь обойдется в 14,6 тыс рублей.

Где в России можно недорого снять посуточно жилье на Новый год 2025? По данным сервиса "Суточно.ру", самым экономичным направлением на новогодние каникулы является Дербент, передает ТАСС.

"Рейтинг городов с самой недорогой арендой жилья на новогодних каникулах возглавили Дербент, Уфа и Иркутск"

– глава отдела аналитики сервиса Айрат Мусин

В среднем за ночь в Дербенте в праздники этой зимой туристы заплатят 3 166 рублей. Среди южных городов также доступными оказались Ессентуки - менее 3,8 тыс рублей, Анапа - 3,9 тыс рублей, Краснодар - 4,2 тыс рублей.

В несколько раз цены выше на новогодний Шерегеш - средняя стоимость суточной аренды составляет 14 596 рублей. Следом идут Нижний Новгород, где ночевка в праздники будет стоить почти 7,3 тыс рублей, Москва, Казань и Сочи - со стоимостью аренды 6,1-6,7 тыс рублей.

За год аренда выросла на 10%.  Чаще всего россияне бронируют жилье на Новый год на четыре дня, с захватом новогодней ночи.

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