Мест нет: все санатории Железноводска забронированы на Новый год

Железноводские здравницы пользуются огромным спросом на новогодние праздники, рассказали власти. Желающие отдохнуть и поправить здоровье уже забронировали 100% мест на зимние каникулы.

Туристы на начало декабря выкупили все места в санаториях Железноводска, рассказали в мэрии города-курорта.

"На новогодние праздники в санаториях курортного Железноводска отмечается 100% загруженность"

– глава города Евгений Бакулин

Мэр подчеркнул, что на этом туристы не останавливаются: в данный момент продолжаются бронирования на зиму-2025. Купить путевку в санаторий в Железноводске на январь и февраль еще можно.

Напомним, накануне стало известно, что самый популярный у россиян круиз на Новый год 2025 – это тур на лайнере Astoria Grande, который отправляется из Сочи и путешествует до берегов Турции.