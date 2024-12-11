Аэропорт Дамаска начал отправлять авиарейсы

Сегодня приступил к работе Международный аэропорт Дамаска – первый за 11 дней пассажирский самолет из воздушной гавани столицы Сирии вылетел в Алеппо.

Международный аэропорт столицы Сирии Дамаска сегодня возобновил работу - первый за 11 дней пассажирский самолет из него вылетел в Алеппо, сообщили в диспетчерской службе.

"Из Дамаска вылетел рейс национального перевозчика Syrian Airlines в Алеппо"

- аэропорт Дамаска

Пока воздушная гавань будет обслуживать только внутренние коммерческие рейсы, сообщает телеканал Al Jazeera.

До вечера 24 декабря аэропорт Дамаска будет отправлять, принимать и обслуживать самолеты только по специальному разрешению от государственного органа по контролю гражданской авиации.

В таком же режиме работает и аэропорт Алеппо, но ограничения в нем действуют до 18:00 мск сегодняшнего дня, 18 декабря.