Страны мира спешат выйти на связь с новыми властями Сирии

Режим в Дамаске сменился меньше недели назад, но зарубежные правительства уже спешат установить контакты с новой властью и открыть свои посольства.

Ряд стран уже возобновили работу своих дипмиссий в сирийской столице.

"Мы выражаем нашу благодарность и признательность Арабской Республике Египет, Республике Ирак, Королевству Саудовская Аравия, Объединенным Арабским Эмиратам, Иорданскому Хашимитскому Королевству, Королевству Бахрейн, Султанату Оман и Итальянской Республике, которые возобновили работу своих дипломатических миссий в Дамаске", - отмечается в тексте заявления от 12 декабря управления по политическим вопросам, учрежденного пришедшими к власти оппозиционерами.

Турция и Катар

В нем также говорится, что Турция и Катар направили "прямые обещания" открыть в ближайшее время посольства. Власти Сирии готовы выстроить отношения со всеми государствами при условии уважения воли, суверенитета и территориальной целостности страны. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о начале "подготовительных работ" для открытия турецкой дипмиссии в Дамаске. Телеканал Al Jazeera даже сообщал о прибытии Фидана в Дамаск, но турецкий МИД информацию опроверг.

Вместе с Фиданом в сирийскую столицу якобы прибыл и глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын, причем на его счет есть подтверждения у турецких СМИ. Haber 7 не только сообщил, что Калын прибыл в Дамаск, но и опубликовал видео, как он совершает молитву в мечети Омейядов.

Со своей стороны, Катар проводит "необходимые процедуры" для открытия дипмиссии, сказал представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Министерство информации Сирии вскоре уточнило, что в Дамаске находилась турецко-катарская делегация: Хакан Фидан и глава Службы государственной безопасности Катара Хальфан аль-Кааби встретились с представителями новых властей Сирии Ахмедом аш-Шараа (он же аль-Джулани) и руководителем переходного правительства Мухаммедом аль-Баширом.

На встрече, по данным сирийского ведомства, стороны должны были сосредоточиться на "выработке общего видения реалий в Сирии и включении нового сирийского руководства в арабскую, региональную и международную среду". Также на повестке дня было обсуждение "внутриполитического диалога" между всеми представителями сирийской оппозиции.

Западные страны

Активность проявляют и западные страны. "Большая семерка" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) поддержала переходный процесс в Сирии. Поддержав единство, суверенитет и территориальную целостность арабской, страны G7 выразили надежду на то, что транзит власти приведет к "инклюзивному" и "светскому" правлению, а также будет гарантировать права человека, женщин и всех сирийцев, независимо от религии и этнического происхождения. "Семерка" готова поддержать новые сирийские власти, если они будут уважать данные принципы. Они также призвали расследовать преступления прежнего руководства и завершить уничтожение химического оружия. Кроме того, G7 осудила "терроризм и насильственный экстремизм во всех его формах".

Отдельно насчет новой Сирии решил высказать свое мнение глава Минобороны Германии Борис Писториус, чья позиция часто расходится с мнением канцлера Олафа Шольца по Украине (Писториус говорил о праве стран ЕС разрешать ВСУ бить вглубь России). Министр сообщил о намерении начать диалог с запрещенной в России террористической группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам", которая в ЕС также числится в списке террористов.

"Мы поговорим с политическим крылом ХТШ как можно скорее, все вместе", - сказал Писториус во время визита в Эрбиль (Ирак). "Что касается Сирии, а особенно ее севера и курдской части, то здесь многое будет зависеть от того, что сейчас сделают правители Сирии", - отметил министр. Писториус приветствует заявления лидера ХТШ Абу Мухаммада аль-Джулани уважать права женщин и национальных/религиозных меньшинств, но за словами должны следовать действия. "Речь должна идти о защите многих меньшинств в стране", - сказал он.

По мнению немецкого министра, после смены режима ситуация в Сирии вряд ли может измениться "мгновенно", так как "это требует времени, это требует поддержки".

Белый дом пока не делает громких заявлений, но 11 декабря телеканал NBC News со ссылкой на чиновников США передал, что администрация Джозефа Байдена рассматривает исключение ХТШ из списка террористических организаций.

Курдский вопрос

Помимо иностранных властей, с Дамаском хотят установить нормальные отношения и сирийские курды, которые на фоне борьбы с террористическим группировками более 10 лет назад установили собственную администрацию и медленно вели дело к провозглашению Сирийского Курдистана. Раньше, когда шла борьба Асада с оппозицией/террористами, курды чувствовали себя комфортнее. Сейчас же представители движений YPG и PYD решили не дразнить аль-Джулани.

Вчера, 12 декабря, курдская автономная администрация подняла над правительственными зданиями флаги новых властей Сирии.

"По случаю победы воли сирийцев и свержения репрессивного режима народно-демократический совет постановил поднять флаг независимости над всеми институтами демократической автономной администрации на северо-востоке Сирии, подтвердив единство и сирийскую национальную идентичность", - отмечается в заявлении курдской администрации в соцсети X. Под постом размещен зелено-бело-черный флаг с тремя красными звездами, использовавшийся "Свободной сирийской армией" после начала гражданской войны.

Курды занимают территории на востоке Сирии за рекой Евфрат. Это провинции Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке. Под контролем организации "Сирийские демократические силы", костяк которой формирует YPG, находится около 25% территории Сирии с 90% запасов нефти и газа.

Подход России

Россия, один из главных сторонников правительства Асада, работает по сирийскому вопросу совместно с ОАЭ. Накануне глава МИД России Сергей Лавров пообщался по телефону с коллегой из Эмиратов Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном. Они договорились работать со всеми сирийскими силами и ответственными игроками для созыва встречи по Сирии. Цель конференции - запуск инклюзивного правительства с участием всех этноконфесиональных групп в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254.

ОАЭ и Россия выступают за преемственность структур переходного периода с целью сохранения суверенитета, территориальной целостности и единства Сирии. "Российская сторона также проводит соответствующую работу с руководством внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Катара и других арабских стран", - отметили в МИД РФ.

В этот же день, 12 декабря, замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Россия наладила контакт с политическим комитетом ХТШ. "Установлены контакты с политическим комитетом ХТШ, который работает сейчас в одном из отелей Дамаска. Там они встречаются с представителями дипкорпуса, и представители нашего посольства с ними встречались, обсуждают вопросы, прежде всего обеспечения безопасности нашей дипломатической миссии, российских граждан, которые на территории Сирии , - заявил он.

"В принципе эти контакты идут в конструктивном русле, мы надеемся на выполнение всех обещаний представителей тех групп, людей, сил, которые должны нести ответственность за обстановку в городе, имею в виду недопущение каких-либо эксцессов, обеспечение безопасности дипломатических представительств иностранных государств, включая, конечно, российское посольство", - добавил дипломат.

Богданов прокомментировал нахождение военной базы в Хмеймиме, будущая судьба которой после свержения Асада пока неизвестна. Богданов исходит из того, что пока борьба с терроризмом не окончена, российский опорный пункт в Латакии играет важную роль в антитеррористических усилиях.

Подход Ирана

В списке установивших контакт с новым антиасадовским правительством Сирии исключением не стал и ключевой спонсор прежнего режима - Иран. 9 декабря, то есть на следующий день после свержения Башара Асада, по данным Reuters, Тегеран установил прямой контакт с аль-Джулани. Анонимный иранский чиновник сообщил британскому агентству, что эти действия необходимы для предотвращения враждебности между странами, и добавил, что ИРИ открыта к диалогу с новыми властями в САР.

В Иране все равно расстроены сменой власти в Сирии. Иранцам пришлось вывести своих военных и прокси-силы, а Израиль, их соперник в регионе, нанес удар по оставленной технике и базам ИРИ. Разочарование Тегерана заметно по комментариям верховного лидера Ирана Али Хаменеи. 9 декабря он заявил, что у его страны есть доказательства участия Израиля и США в перевороте в Сирии. Свою роль сыграло также "одно соседнее с Сирией государство". Под неназванным государством вероятнее всего духовный лидер ИРИ имел ввиду Турцию.

10 декабря руководителем временного правительства Сирии стал Мухаммед аль-Башир. С января 2024 года он возглавлял так называемое "Правительство спасения Сирии", сформированное в провинции Идлиб.