На побережье Крыма не выявили загрязнений после разлива мазута в Керченском проливе

В Крыму провели обследование побережья после крушения танкеров в Керченском проливе. Специалисты не выявили загрязнений береговой линии.
Специалисты провели обследование более 70 км побережья Крыма после разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил представитель регионального управления МЧС.
"Семью межведомственными группами специалистов обследовано 72 километра береговой линии от Заветного до Яковленково и от мыса Опук до центральной набережной Керчи"
– представитель МЧС
Отметим, что крушение танкеров произошло в Керченском проливе 15 декабря. Одно судно полностью разрушилось, другое село на мель. На водной поверхности моря были зафиксированы следы разлива мазута.