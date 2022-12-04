Вестник Кавказа

На побережье Крыма не выявили загрязнений после разлива мазута в Керченском проливе

На побережье Крыма не выявили загрязнений после разлива мазута в Керченском проливе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Крыму провели обследование побережья после крушения танкеров в Керченском проливе. Специалисты не выявили загрязнений береговой линии.

Специалисты провели обследование более 70 км побережья Крыма после разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил представитель регионального управления МЧС. 

"Семью межведомственными группами специалистов обследовано 72 километра береговой линии от Заветного до Яковленково и от мыса Опук до центральной набережной Керчи"

– представитель МЧС 

Отметим, что крушение танкеров произошло в Керченском проливе 15 декабря. Одно судно полностью разрушилось, другое село на мель. На водной поверхности моря были зафиксированы следы разлива мазута.

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