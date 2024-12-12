Вестник Кавказа

В Геленджике планируют получить более 100 млн рублей от туристического налога

Геленджик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
С 1 января 2025 года в Геленджике начнет действовать туристический налог. Администрация города-курорта подсчитала выгоду для бюджета от введения нового сбора.

Городская казна Геленджика может пополниться на 100 млн рублей за счет выплат по туристическому налогу. 

Сообщается, что средства от турналога будут направляться в муниципальный бюджет, а не в краевой, как было в случае с курортным сбором, который действовал ранее. 

Отмечается, что налог на туризм начнет действовать с 1 января будущего года. 

Власти курорта планируют в ближайшие три года потратить более 4,5 млрд рублей на поддержание и модернизацию инфраструктуры ЖКХ. Еще более 4 млрд рублей направят на социальную сферу.

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