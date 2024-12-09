Вестник Кавказа

Эрдоган заявил о неприемлемости израильской оккупации части территории Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Эрдоган подверг жесткой критики политику Израиля в отношении соседей. В частности, лидер Турции заявил о неприемлемости военного присутствия Тель-Авива в Сирии и призвал Запад оказать влияние на военно-политическое руководство еврейского государства.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о попрании Израилем норм международного права в Газе и Ливане, а также о нарушении еврейским государством резолюции Совбеза ООН по Голанским высотам. 

"Сегодня Сирия подвергается безрассудству Израиля. Существует резолюция Совета Безопасности ООН 242 от 1967 года, касающаяся оккупации Израилем Голанских высот. Эта резолюция осуждает оккупацию Израилем Голанских высот и требует его ухода из региона. Важно, чтобы международное сообщество приняло меры по напоминанию и выполнению этой резолюции"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Как заявил Эрдоган, Турция будет делать все необходимое, чтобы повлиять на политику Израиля в отношении Сирии и заставить еврейское государство руководствоваться законом. 

Лидер Турции также призвал США и западные страны повлиять на Тель-Авив и остановить "израильскую агрессию". 

"Израильская агрессия, которая постоянно угрожает миру и стабильности в нашем регионе, должна быть остановлена, пока не стало слишком поздно"

– Реджеп Тайип Эрдоган

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