Вестник Кавказа

Непогода закрыла небо над Алматы

Непогода закрыла небо над Алматы
© Фото: Air Astana
Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana предупредила своих пассажиров о том, что рейсы из Алматы задерживаются на неопределенное время – причиной задержек ста мощный снегопад, который обрушился на регион.

Аэропорт казахстанского мегаполиса Алматы не принимает и не отправляет самолеты – воздушная гавань закрылась из-за мощного снегопада, обрушившегося на город и не позволяющего провести качественную обработку лайнеров от обледенения, сообщает пресс-служба.

В авиакомпании предупредили, что практически все рейсы из Алматы задерживаются, и попросили пассажиров без необходимости не ехать в аэропорт, предварительно уточняя информацию статус рейса на сайте перевозчика, передает Sputnik Казахстан.

Непогода бушует по всему Казахстану – как сообщают синоптики, уже завтра на большей части страны "резвиться" северо-западный циклон, который принесет с собой снег, метель и порывистый ветер. Днем сильные снегопады завтра будут в Павлодарской области, в воскресенье они пройдут в Восточно-Казахстанской области, и только на западе страны ожидается дождь со снегом и гололед.

Исправится погода лишь ближе к 23 декабря, когда в регион придет западный антициклон, прогнозируют синоптики.

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