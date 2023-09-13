Перепись населения в Грузии продлили до конца года

Служба "Сакстат" продлила проведение переписи в Грузии до конца месяца. В статистической организации объяснили это нежеланием многих граждан общаться с переписчиками.

Государственная статическая служба "Сакстат" продлила перепись населения Грузии до 31 декабря, об этом заявила исполнительный директор организации Гогита Тотрадзе.

"К настоящему моменту процесс активно продолжается. На завершение потребуется еще несколько дней, поэтому «Сакстат» принял решение продлить проведение переписи до конца этого месяца"

– Гогита Тотрадзе

Как пояснили в статической службе, продление процесса сбора данных вызвано неблагоприятными погодными условиями в труднодоступных районах страны, а также фактом недоверия многих граждан, которые не спешат открывать двери незнакомым людям.

К настоящему моменту сотрудники социологической службы опросили свыше 3 млн человек. Результаты переписи будут опубликованы летом следующего года.