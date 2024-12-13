Вестник Кавказа

Сотни птиц с признаками нефтепродуктов принял Ставрополь

Пустельга в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В приют Ставрополя прибыло свыше 200 птиц, пострадавших от разлива мазута на побережье Краснодарского края. Им оказывается весь необходимый уход.

Ставрополь принял свыше 200 птиц, пострадавших от разлива нефти в Керченском проливе. Активисты продолжают привозить их в столицу Ставрополья из Витязево, передали в администрации города.

Птицы почти полностью очищены от мазута и находятся в хорошем состоянии. Волонтеры подготавливают для прибывших пернатых новые места для размещения и обшивают приют гипсокартоном.

Пострадавшие птицы получают весь необходимый уход в ставропольском приюте. После передержки их отпустят на волю.

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