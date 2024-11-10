Вестник Кавказа

Азербайджанский солдат подорвался на армянской мине

Знак Мина в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вблизи от азербайджано-армянской границы сегодня снова прогремел взрыв – на армянской противопехотной мине подорвался азербайджанский солдат, к счастью, он выжил, сообщает министерство обороны.

В Азербайджане и в мирное время продолжают греметь взрывы – сегодня недалеко от условной границы с Арменией на противопехотной мине подорвался военнослужащий армии Азербайджана, сообщает министерство обороны страны.

"20 декабря около 12:00 военнослужащий азербайджанской армии Зияд Салманов при выполнении служебно-боевых задач на условной азербайджано-армянской границе в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики подорвался на противопехотной мине"

- Минобороны Азербайджана

 и получил ранение.

К счастью, ранение оказалось несмертельным – ему оперативно оказали первую помощь, после чего его оперативно доставили в военный госпиталь, жизни военнослужащего сейчас ничего не угрожает.

По факту чрезвычайного происшествия уже проводится расследование, - добавили в Минобороны.

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