Азербайджанский солдат подорвался на армянской мине

В Азербайджане и в мирное время продолжают греметь взрывы – сегодня недалеко от условной границы с Арменией на противопехотной мине подорвался военнослужащий армии Азербайджана, сообщает министерство обороны страны.
"20 декабря около 12:00 военнослужащий азербайджанской армии Зияд Салманов при выполнении служебно-боевых задач на условной азербайджано-армянской границе в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики подорвался на противопехотной мине"
- Минобороны Азербайджана
и получил ранение.
К счастью, ранение оказалось несмертельным – ему оперативно оказали первую помощь, после чего его оперативно доставили в военный госпиталь, жизни военнослужащего сейчас ничего не угрожает.
По факту чрезвычайного происшествия уже проводится расследование, - добавили в Минобороны.