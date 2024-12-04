Моряки судна под флагом Гвинеи-Биссау запросили помощи в Керченском проливе

Судно Gam Express под флагом Гвинеи-Биссау с экипажем из 16 сирийских и египетских моряков подало сигнал бедствия в Керченском проливе, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
В Российском Союзе моряков разъяснили ситуацию: оказывается, сигнал не относится к каким либо повреждениям судна в результате шторма, а носит чисто социальный характер и связан с его экипажем, передает "Интерфакс".
"У экипажа просто зарплаты нет три месяца, и нет продовольствия. Продовольствие в последний раз поставлялось им на борт 16 ноября, все закончилось. Ну они должны как-то там объявить о своем бедственном положении. Поэтому подали сигнал. Проблема в том, что судно арестовано. Моряки, к сожалению, оказались заложниками этой ситуации"
- Российский Союз моряков
Впрочем, это не снимает ответственности за обеспечение безопасности мореплавания в связи с подачей сигнала его экипажа, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, которая контролирует ситуацию.