Вестник Кавказа

Моряки судна под флагом Гвинеи-Биссау запросили помощи в Керченском проливе

Моряки судна под флагом Гвинеи-Биссау запросили помощи в Керченском проливе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экипаж судна Gam Express, которое ходит под флагом Гвинеи-Биссау, подало сигнал бедствия в Керченском проливе и запросило помощи, но, как оказалось, не из-за шторма или повреждений, а из-за его ареста.

Судно Gam Express под флагом Гвинеи-Биссау с экипажем из 16 сирийских и египетских моряков подало сигнал бедствия в Керченском проливе, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

В Российском Союзе моряков разъяснили ситуацию: оказывается, сигнал не относится к каким либо повреждениям судна в результате шторма, а носит чисто социальный характер и связан с его экипажем, передает "Интерфакс".

"У экипажа просто зарплаты нет три месяца, и нет продовольствия. Продовольствие в последний раз поставлялось им на борт 16 ноября, все закончилось. Ну они должны как-то там объявить о своем бедственном положении. Поэтому подали сигнал. Проблема в том, что судно арестовано. Моряки, к сожалению, оказались заложниками этой ситуации"

- Российский Союз моряков

Впрочем, это не снимает ответственности за обеспечение безопасности мореплавания в связи с подачей сигнала его экипажа, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, которая контролирует ситуацию.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1040 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Три пляжа Анапы избавили от мазута

Три пляжа Анапы избавили от мазута

Оползни в Сочи оставили население без газа

Оползни в Сочи оставили население без газа

Часть Севастополя провела ночь без газа

Часть Севастополя провела ночь без газа

Иномарка наехала на стадо коров в Сочи

Иномарка наехала на стадо коров в Сочи

Массовое ДТП на Кубани унесло три жизни

Массовое ДТП на Кубани унесло три жизни

Авария оставила Сочи без воды до ночи

Авария оставила Сочи без воды до ночи

Часть Ялты погрузилась в темноту

Часть Ялты погрузилась в темноту

Автомобиль рухнул в водохранилище в окрестностях Севастополя

Автомобиль рухнул в водохранилище в окрестностях Севастополя

В части Пятигорска пропало отопление

В части Пятигорска пропало отопление

Почему нет света в Крыму сегодня?

Почему нет света в Крыму сегодня?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы