Клей ПВА разлился по трассе после ДТП с грузовиком в Казахстане

Необычная автоавария произошла сегодня в Казахстане, на дороге между Астаной и Петропавловском. Машина, груженая клеем ПВА, опрокинулась на дороге, так что клей разлился по дороге.

Трасса в Казахстане побелела сегодня после аварии из-за разлитого на нее клея ПВА, о курьезной аварии в Акмолинской области сообщили в компании "КазАвтоЖол".

ДТП случилось сегодня в районе 9 часов утра по местному времени (07:00 мск) на трассе Астана – Петропавловск. В какой-то момент мужчина, ехавший за рулем грузовика "Вольво", не сумел справиться с управлением. В итоге машина упала на брус, который находился посередине проезжей части.

В грузовике находился клей ПВА. Он разлился по дорожному полотну.

Специалисты оперативно убрали постороннюю субстанцию с трассы и эвакуировали машину. Ни водитель, ни кто-либо еще не пострадал.